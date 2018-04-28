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Главные новости Тюменской области
13:14  28 апреля 2018 0

В Тюменской области из окна многоэтажки выпал ребенок

Клипарты и адресники. Сургут, медицина, скорая помощь
Мать могут привлечь к административной ответственностиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тобольске семилетнийй ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Бригада скорой помощи доставила его в местную больницу и сообщила в полицию об инциденте. В отношении родителей пострадавшего проводится проверка.

Инцидент произошел вечером, 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе областной больницы №3 города Тобольска, ребенок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Всю известную информацию сотрудники «скорой» передали в местный отдел полиции. «Вся необходимая медицинская помощь ребенку оказывается», — сообщили «URA.RU» в отделении скорой помощи.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что информация о поступлении ребенка 2011 года рождения с телесными повреждениями поступила в 20:00, 27 апреля. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении родителей. Рассматривается вопрос об их привлечении к административной ответственности по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Кроме того, известно, что в момент происшествия в квартире находились еще двое детей, а родители (мать и отчим) отсутствовали.

Павел Маркуш
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