В фонд капремонта Прикамья нагрянут силовики

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 12:37
Размер текста
-
17
+
Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб
Силовики проверят фонд в плановом режимеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокуратура РФ инициирует комплексную проверку Пермского краевого фонда капитального ремонта жилья. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства.

«Проверка будет плановой. О ее проведении известно еще с прошлого года. Ранее Генпрокуратура РФ проверяла фонды и в ряде других регионов», — уточнили представители министерства. По предварительной информации, проверка начнется в понедельник, 11 марта.

Ранее «URA.RU» сообщало о решении арбитражного суда Прикамья по отмене аукциона, проведенного фондом капитального ремонта. Суд установил, что из аукциона, связанного с заменой лифтов, были несправедливо исключены две организации-претендента. В итоги торги были аннулированы.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...