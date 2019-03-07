В фонд капремонта Прикамья нагрянут силовики

Генпрокуратура РФ инициирует комплексную проверку Пермского краевого фонда капитального ремонта жилья. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства.
«Проверка будет плановой. О ее проведении известно еще с прошлого года. Ранее Генпрокуратура РФ проверяла фонды и в ряде других регионов», — уточнили представители министерства. По предварительной информации, проверка начнется в понедельник, 11 марта.
Ранее «URA.RU» сообщало о решении арбитражного суда Прикамья по отмене аукциона, проведенного фондом капитального ремонта. Суд установил, что из аукциона, связанного с заменой лифтов, были несправедливо исключены две организации-претендента. В итоги торги были аннулированы.