Зять Михалкова лишился должности в Кургане

Альберт Баков больше не возглавляет Курганское региональное отделение Союза машиностроителей России Фото: пресс-служба губернатора Зауралья

Новым председателем Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России избран коммерческий директор ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ) Сергей Бочаров. Он сменил на этом посту Альберта Бакова, зятя режиссера Никиты Михалкова, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Возглавлявший ранее региональное отделение Альберт Баков освобожден от должности в связи со сменой места жительства», — говорится в сообщении организации. Кандидатура Бочарова была единогласно поддержана зауральскими коллегами.

Кроме того, новым членом Союза машиностроителей России стал исполнительный директор КМЗ Петр Тюков. Куратором регионального отделения Союзмаша в Зауралье назначен индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Ранее этот пост занимал президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин.

Как сообщало «URA.RU», в конце февраля завершилась процедура перехода КМЗ в состав Ростеха, которая длилась около трех лет. «АО НПО „Высокоточные комплексы“» (входит в Ростех) приобрело 74,5% акций курганского предприятия.

Альберт Баков является гендиректором концерна «Тракторные заводы», которому ранее принадлежал КМЗ. До июня 2018 года он также был временным гендиректором КМЗ. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы признал Бакова банкротом, однако в феврале 2019 года производство по делу о банкротстве зятя Михалкова прекратили после отказа кредиторов от своих требований. Баков женат на Анне Михалковой, дочери режиссера Никиты Михалкова.