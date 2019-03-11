Зять Михалкова лишился должности в Кургане

Новым председателем Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России избран коммерческий директор ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ) Сергей Бочаров. Он сменил на этом посту Альберта Бакова, зятя режиссера Никиты Михалкова, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России.
«Возглавлявший ранее региональное отделение Альберт Баков освобожден от должности в связи со сменой места жительства», — говорится в сообщении организации. Кандидатура Бочарова была единогласно поддержана зауральскими коллегами.
Кроме того, новым членом Союза машиностроителей России стал исполнительный директор КМЗ Петр Тюков. Куратором регионального отделения Союзмаша в Зауралье назначен индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Ранее этот пост занимал президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин.
Как сообщало «URA.RU», в конце февраля завершилась процедура перехода КМЗ в состав Ростеха, которая длилась около трех лет. «АО НПО „Высокоточные комплексы“» (входит в Ростех) приобрело 74,5% акций курганского предприятия.
Альберт Баков является гендиректором концерна «Тракторные заводы», которому ранее принадлежал КМЗ. До июня 2018 года он также был временным гендиректором КМЗ. В сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы признал Бакова банкротом, однако в феврале 2019 года производство по делу о банкротстве зятя Михалкова прекратили после отказа кредиторов от своих требований. Баков женат на Анне Михалковой, дочери режиссера Никиты Михалкова.