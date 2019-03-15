Телеведущая примет участие в проекте «Жизнь живая» Лариса Гузеева, Instagram

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева сменила темный цвет волос на светлый, а элегантную женственную одежду на простую футболку и свободную джинсовку. Фотографией нового образа она поделилась на своей странице в Instagram. Гузеева покрасилась ради съемок в программе «Жизнь живая», которая выйдет на «Первом канале».

В проекте звезды отечественного шоу-бизнеса будут рассказывать о себе и своих увлечениях. «Теперь я стану нежной, пушистой и белоснежной мимишечкой», — приводит слова Гузеевой сайт «Подмосковье сегодня». Также ведущая рассказала, как женщины могут помочь себе, если их настигла весенняя тревога. Гузеева считает, что этому способствует новый цвет волос.

Пользователи, увидев новый образ телеведущей, засыпали ее комплиментами в комментариях. «Умная и уверенная в себе женщина может и блондинку себе позволить, и оверсайс», — написала victoria_malysh. «Ларисочка, как вам идёт быть блондинкой», — осхитилась iolanta. Также подписчики отметили, что со светлым цветом волос Гузеева выглядит моложе. «А мне кажется, вы помолодели, цвет хороший и вы просто супер!!!» — заметила natasha.nikishova. Класс! 10 лет минус!» — прокомментировала iirinasenkevich.