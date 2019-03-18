Куйвашев посетит решающий матч между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рабочая неделя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева начнется с обсуждения предстоящих праймериз «Единой России», подготовка которых началась 25 февраля. Но уже в субботу, 23 марта, глава региона улетит в столицу Башкирии на мероприятия в честь 100-летия автономной республики.

Первое на неделе оперативное совещание губернатора пройдет в Екатеринбурге 20 марта. Одной из основных тем должно стать выдвижение экс-биатлониста Антона Шипулина на праймериз «Единой России». Предварительное голосование назначено на 26 мая, когда свердловчане смогут выбрать будущего кандидата от партии для участия в довыборах депутатов Госдумы по Серовскому округу. Знаменитому спортсмену ранее удалось заручиться поддержкой представителей областной власти для работы в этом направлении — в последнее время он посетил сразу несколько городов округа ради встреч с местными жителями.

В четверг пройдет традиционное заседание областного правительства. В тот же день Куйвашев может встретиться с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским для уточнения мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Речь пойдет, в том числе, о благоустройстве ЦПКиО имени Маяковского и Шарташского лесопарка: первое обойдется в порядка 1,2 млрд рублей, а второе — в 611 млн рублей.

На текущей неделе сразу три важных игры в плей-офф «Кубка Гагарина» проводит екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» и его соперник — башкирский «Салават Юлаев». Решающую встречу четвертьфинальной серии, которая пройдет в Екатеринбурге в пятницу, намерен посетить и Куйвашев. Уже на следующий день он полетит в Уфу на столетие создания башкирской автономии. Наблюдатели отмечают, что такой визит станет большим плюсом для вице-губернатора Азата Салихова, уроженца башкирского города Салават. В феврале ближайшее окружение губернатора отмечало, что Салихов и несколько других его коллег оказались «на вторых ролях» из-за вице-губернатора Сергея Бидонько.