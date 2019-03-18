В Кургане пенсионерка не хочет переезжать из аварийного дома в новую многоэтажку

Пенсионерка Зоя Машковцева судится с мэрией Кургана за право жить в собственном доме. Ее квартиру в деревянном бараке на улице Урожайная, 149 в поселке Вороновка, сначала отремонтировали за казенный счет, а потом решили снести.
Дом, где живет пенсионерка, был признан аварийным в 2009 году, однако в 2012 году на ремонт квартиры Машковцевой из бюджета города было потрачено более 200 тысяч. рублей. Сама пенсионерка отремонтировала кровлю и фасад, вложив свои «гробовые» средства. Однако в мэрии решили снести дом в частном секторе на окраине города, а пенсионерке и членам ее семьи предоставить взамен квартиру в многоэтажке на ул. Чернореченской.
Однако Зоя Машковцева переезжать не хочет. «Зачем я деньги вкладывала в ремонт, да и не на что мне будет коммунальные платить. Пусть меня оставят тут доживать», — рассказала она «URA.RU» свою позицию.
Городской суд встал на сторону пенсионерки, однако после апелляции было все же решено ее выселить. Жительнице города пообещали оказать содействие в областном «Центре общественного контроля».
В пресс-службе администрации Кургана комментировать ситуацию пока не стали и предложили «URA.RU» направить письменный запрос.