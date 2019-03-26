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В правительстве Зауралья ищут кандидата на пост первого зама губернатора

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 11:23
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, саркисов андрей
Владимир Марфицын (слева) еще на прошлой неделе сопровождал врио губернатора в поездках по районамФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владимир Марфицын, который вместо Сергея Пугина со 2 апреля займет пост первого заместителя губернатора Курганской области — директора департамента агропромышленного комплекса, вряд ли останется в этой должности. По данным источников «URA.RU», поиск кандидата на этот пост будет продолжен.

«Марфицын рассматривается, скорее, как временная замена, пока идет подбор подходящей кандидатуры. Но возможен, в теории, сценарий, что он успеет быстро зарекомендовать себя и сохранит пост», — поделился собеседник агентства.

Напомним, Сергей Пугин подал в отставку в связи с переходом на другое место работы с 1 апреля. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков отметил его вклад в социально-экономическое развитие региона благодарственным письмом.

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