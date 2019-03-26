В правительстве Зауралья ищут кандидата на пост первого зама губернатора

Владимир Марфицын, который вместо Сергея Пугина со 2 апреля займет пост первого заместителя губернатора Курганской области — директора департамента агропромышленного комплекса, вряд ли останется в этой должности. По данным источников «URA.RU», поиск кандидата на этот пост будет продолжен.
«Марфицын рассматривается, скорее, как временная замена, пока идет подбор подходящей кандидатуры. Но возможен, в теории, сценарий, что он успеет быстро зарекомендовать себя и сохранит пост», — поделился собеседник агентства.
Напомним, Сергей Пугин подал в отставку в связи с переходом на другое место работы с 1 апреля. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков отметил его вклад в социально-экономическое развитие региона благодарственным письмом.