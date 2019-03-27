Строительство президентской деревни в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС приостановлено

Тендер Натальи Салеевой сорвался в день отставки Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В Челябинске признан несостоявшимся тендер на 162 млн рублей по строительству дома №1 в президентской деревне, которую возводят к саммитам ШОС и БРИКС на Белом хуторе. Была подана единственная заявка, которая, согласно протоколам, не соответствовала условиям конкурса.

Заявку подало ООО «Уралинвестрой», собственниками которого являются бизнесмены Дмитрий Кудрявцев и Сергей Саматов. Фирма связана с целым рядом строительных организаций, в том числе с челябинским заводом крупнопанельного домостроения. По условиям конкурса фирма-победитель должна была выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ на первом доме коттеджного поселка для президентов. Но заявку отклонили.

«Отсутствуют выписки из реестра членов СРО (саморегулируемой организации), отсутствуют сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов. В связи с тем, что подана одна заявка, закупка является несостоявшейся», — говорится в протоколе. Организатором тендера выступило АО «Лидер», управляет которым Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). Собственником ЮУ КЖСИ является областное правительство.

Ранее не состоялось из-за отсутствия участников несколько аукционов. Самый крупный из них — на 118 млн рублей. Срыв аукционов стал поводом для разбирательств с гендиректором ЮУ КЖСИ Натальей Салеевой. В начале февраля Борис Дубровский, руководивший тогда областью, на одном из совещаний устроил жесткий разнос Салеевой из-за проблем с Белым хутором. Первый крупный тенедер, на 22 млн рублей, удалось провести только в начале марта.

Отметим, что прием заявок на тендер для первого дома завершился вечером 19 марта. К этому времени уже стало известно, что Борис Дубровский ушел в отставку, а врио губернатора назначен Алексей Текслер. Новый руководитель региона уже подключился к подготовке саммитов и провел ряд встреч в Москве. О том, на каком уровне подготовка к этому времени, Алексей Текслер доложит в администрации президента, 27 марта он вылетел в Москву.