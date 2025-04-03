В смертельном ДТП на челябинской трассе М-5 увеличилось число пострадавших. Фото

В смертельном ДТП на челябинской трассе М-5 один пассажир погиб и два пострадали

03 апреля 2025 в 17:44 Размер текста - 17 +

В ДТП с опрокидыванием иномарки погиб пассажир Фото: Размик Закарян © URA.RU В смертельном ДТП на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области погибшим оказался пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ, в автокатастрофе пострадали также еще два пассажира легковушки. «Пассажир, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте. Два пассажира госпитализированы в медучреждение», — уточнили URA.RU в ГАИ. На 1827-м километре в трассы М-5 водитель Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля при неустановленных пока обстоятельствах, сообщили в ведомстве. Авария произошла днем 3 апреля. Ранее, по предварительным данным, было известно лишь об одном пострадавшем и одном погибшем. В ДТП пострадали два пассажира, третий — погиб на месте происшествия фото: пресс-служба ГАИ Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В смертельном ДТП на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области погибшим оказался пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ, в автокатастрофе пострадали также еще два пассажира легковушки. «Пассажир, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте. Два пассажира госпитализированы в медучреждение», — уточнили URA.RU в ГАИ. На 1827-м километре в трассы М-5 водитель Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля при неустановленных пока обстоятельствах, сообщили в ведомстве. Авария произошла днем 3 апреля. Ранее, по предварительным данным, было известно лишь об одном пострадавшем и одном погибшем.