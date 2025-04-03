В смертельном ДТП на челябинской трассе М-5 увеличилось число пострадавших. Фото

В смертельном ДТП на челябинской трассе М-5 один пассажир погиб и два пострадали
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ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург, разбитое стекло, дтп, авария
В ДТП с опрокидыванием иномарки погиб пассажир Фото:

В смертельном ДТП на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области погибшим оказался пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ, в автокатастрофе пострадали также еще два пассажира легковушки.

«Пассажир, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте. Два пассажира госпитализированы в медучреждение», — уточнили URA.RU в ГАИ.

На 1827-м километре в трассы М-5 водитель Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля при неустановленных пока обстоятельствах, сообщили в ведомстве. Авария произошла днем 3 апреля. Ранее, по предварительным данным, было известно лишь об одном пострадавшем и одном погибшем.

В ДТП пострадали два пассажира, третий — погиб на месте происшествия
В ДТП пострадали два пассажира, третий — погиб на месте происшествия

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В смертельном ДТП на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области погибшим оказался пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ, в автокатастрофе пострадали также еще два пассажира легковушки. «Пассажир, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте. Два пассажира госпитализированы в медучреждение», — уточнили URA.RU в ГАИ. На 1827-м километре в трассы М-5 водитель Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля при неустановленных пока обстоятельствах, сообщили в ведомстве. Авария произошла днем 3 апреля. Ранее, по предварительным данным, было известно лишь об одном пострадавшем и одном погибшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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