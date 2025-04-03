В смертельном ДТП на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области погибшим оказался пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ, в автокатастрофе пострадали также еще два пассажира легковушки.
«Пассажир, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте. Два пассажира госпитализированы в медучреждение», — уточнили URA.RU в ГАИ.
На 1827-м километре в трассы М-5 водитель Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля при неустановленных пока обстоятельствах, сообщили в ведомстве. Авария произошла днем 3 апреля. Ранее, по предварительным данным, было известно лишь об одном пострадавшем и одном погибшем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!