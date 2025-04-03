Полиция Челябинской области отказала 20 иностранцам во временном проживании

Полиция Челябинской области с начала 2025 года удовлетворила только четыре из 24 заявлений-анкет от иностранных граждан на временное проживание в России. Всего на этот год установлено 25 квот, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты иностранцам. Рассмотрено 24 заявки-анкеты, после чего выделено четыре квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В соответствии с распоряжением правительства РФ для Челябинской области на 2025 год установлено 25 квот для иностранцев. С начала года выделено шесть квот после рассмотрения 64 заявок. Комиссия принимает решения о выделении либо отказе в выделении квоты по результатам рассмотрения заявки-анкеты иностранного гражданина, напомнили в пресс-службе ведомства.
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