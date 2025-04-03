«Индекс шашлыка» в Челябинске за год вырос на 27%

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Сумма затрат на шашлык в Челябинской области за год выросла на 27%
Сумма затрат на шашлык в Челябинской области за год выросла на 27% Фото:

В Челябинске «индекс шашлыка» вырос на 27% с апреля 2024 года. Согласно подсчетам URA.RU, за уголь, жидкость для розжига, два килограмма мяса и лук челябинцу придется отдать около 1300 рублей.

Весной 2025 года килограмм свинины обойдется в 415,4 рубля за килограмм, подорожав на 5,8%. В расчете агентство учитывало среднюю стоимость свиных окорока, корейки, карбонада, шеи и лопатки. Годом ранее килограмм обошелся бы в 391,7 рубля. При покупке куриного филе и голеней, по полкилограмма каждого, в чек придется включить еще 437,7 рубля. За год птица подорожала на 20,1% с 349,4 рубля.

За лук в сетевых магазинах просят уже на 36,6% больше — его стоимость выросла с 34 до 53,7 рубля за килограмм. При этом рецептов маринада в сети указано множество, и на него придется потратиться отдельно в зависимости от предпочтений.

За пол-литра розжига и упаковку угля весом в 2,5 килограмма прошлой весной пришлось бы заплатить 300 рублей. За год удорожание составило 33,6% — в среднем набор обойдется в 452 рубля.

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В Челябинске «индекс шашлыка» вырос на 27% с апреля 2024 года. Согласно подсчетам URA.RU, за уголь, жидкость для розжига, два килограмма мяса и лук челябинцу придется отдать около 1300 рублей. Весной 2025 года килограмм свинины обойдется в 415,4 рубля за килограмм, подорожав на 5,8%. В расчете агентство учитывало среднюю стоимость свиных окорока, корейки, карбонада, шеи и лопатки. Годом ранее килограмм обошелся бы в 391,7 рубля. При покупке куриного филе и голеней, по полкилограмма каждого, в чек придется включить еще 437,7 рубля. За год птица подорожала на 20,1% с 349,4 рубля. За лук в сетевых магазинах просят уже на 36,6% больше — его стоимость выросла с 34 до 53,7 рубля за килограмм. При этом рецептов маринада в сети указано множество, и на него придется потратиться отдельно в зависимости от предпочтений. За пол-литра розжига и упаковку угля весом в 2,5 килограмма прошлой весной пришлось бы заплатить 300 рублей. За год удорожание составило 33,6% — в среднем набор обойдется в 452 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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