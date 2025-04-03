«Индекс шашлыка» в Челябинске за год вырос на 27%

В Челябинске «индекс шашлыка» вырос на 27% с апреля 2024 года. Согласно подсчетам URA.RU, за уголь, жидкость для розжига, два килограмма мяса и лук челябинцу придется отдать около 1300 рублей.
Весной 2025 года килограмм свинины обойдется в 415,4 рубля за килограмм, подорожав на 5,8%. В расчете агентство учитывало среднюю стоимость свиных окорока, корейки, карбонада, шеи и лопатки. Годом ранее килограмм обошелся бы в 391,7 рубля. При покупке куриного филе и голеней, по полкилограмма каждого, в чек придется включить еще 437,7 рубля. За год птица подорожала на 20,1% с 349,4 рубля.
За лук в сетевых магазинах просят уже на 36,6% больше — его стоимость выросла с 34 до 53,7 рубля за килограмм. При этом рецептов маринада в сети указано множество, и на него придется потратиться отдельно в зависимости от предпочтений.
За пол-литра розжига и упаковку угля весом в 2,5 килограмма прошлой весной пришлось бы заплатить 300 рублей. За год удорожание составило 33,6% — в среднем набор обойдется в 452 рубля.
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