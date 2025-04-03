Пожилой челябинке предложили варианты переезда из бесхозного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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У пенсионерки есть несколько вариантов получить жилье
У пенсионерки есть несколько вариантов получить жилье Фото:

У 70-летней челябинки Раисы Брюхановой, которая живет в мокром и холодном бараке без документов на квартиру, есть несколько вариантов для переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Документы на жилое помещение у женщины отсутствуют. Сейчас она формирует пакет документов для обращения в суд, чтобы признать права на данное жилое помещение. У пенсионерки есть несколько других вариантов для переезда», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. По данным мэрии, у других соседей все документы на недвижимость оформлены.

Женщине предлагали переехать в Социальный дом ветеранов по улице Художника Русакова, дом 4, но она отказалась. Кроме того, ей рассказали о порядке предоставления жилья в муниципальном жилфонде коммерческого использования на том основании, что она работает воспитателем в детском саду.

«Сам дом не обслуживается управляющей компанией. Коммунальные проблемы решаются силами собственников. У соседей Раисы нет таких сложностей с коммуникациями и условиями проживания. При этом они всячески помогают женщине в бытовых вопросах, потому что состояние ее квартиры напрямую отражается на целостности и сохранности их жилья. Женщине разъяснили порядок дальнейших действий для решения коммунальных проблем», — добавили в пресс-службе администрации.

Со слов соседей, они предлагали женщине однокомнатную квартиру в обмен на ее помещение, но она отказалась. Соседи отмечают, что пенсионерка не проживает в этом доме на постоянной основе.

Раиса Брюханова на пенсии продолжает работать в детском саду младшим воспитателем и много лет живет в ледяном затопленном бараке, который никому не принадлежит. Несмотря на то, что она исправно оплачивает квитанции ЖКХ, документов на жилье у нее нет.

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У 70-летней челябинки Раисы Брюхановой, которая живет в мокром и холодном бараке без документов на квартиру, есть несколько вариантов для переезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. «Документы на жилое помещение у женщины отсутствуют. Сейчас она формирует пакет документов для обращения в суд, чтобы признать права на данное жилое помещение. У пенсионерки есть несколько других вариантов для переезда», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. По данным мэрии, у других соседей все документы на недвижимость оформлены. Женщине предлагали переехать в Социальный дом ветеранов по улице Художника Русакова, дом 4, но она отказалась. Кроме того, ей рассказали о порядке предоставления жилья в муниципальном жилфонде коммерческого использования на том основании, что она работает воспитателем в детском саду. «Сам дом не обслуживается управляющей компанией. Коммунальные проблемы решаются силами собственников. У соседей Раисы нет таких сложностей с коммуникациями и условиями проживания. При этом они всячески помогают женщине в бытовых вопросах, потому что состояние ее квартиры напрямую отражается на целостности и сохранности их жилья. Женщине разъяснили порядок дальнейших действий для решения коммунальных проблем», — добавили в пресс-службе администрации. Со слов соседей, они предлагали женщине однокомнатную квартиру в обмен на ее помещение, но она отказалась. Соседи отмечают, что пенсионерка не проживает в этом доме на постоянной основе. Раиса Брюханова на пенсии продолжает работать в детском саду младшим воспитателем и много лет живет в ледяном затопленном бараке, который никому не принадлежит. Несмотря на то, что она исправно оплачивает квитанции ЖКХ, документов на жилье у нее нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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