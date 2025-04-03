Уроженцы Челябинской области, Инга Оболдина из Кыштыма и Илья Никулин из Миасса, снялись в комедийном сериале «Про это самое», который стартует 14 апреля на телеканале ТНТ. Картина расскажет о молодом сексологе, вернувшемся в родное село, чтобы разрушить устаревшие представления о сексе. Никулин считает, что он сыграл роль смекалистого деревенского парня небольшого ума, сообщили URA.RU в пресс-службе канала.
«Мой герой, Вадик, небольшого ума, но в нем есть народная мудрость и смекалка. К нему часто обращаются за советом. Он находит нестандартные решения в жизненных ситуациях», — отметил Никулин.
Актриса Оболдина исполнит роль матери героя, чьи взгляды на профессию сына расходятся с общепринятыми. Для Ильи Никулина это не первый опыт работы с коллегой по региону. Ранее актеры вместе снимались в сериале «Телохранители». Свою карьеру Никулин начинал в челябинском «Манекене». В интервью ТНТ он заявил, что театр остается лучшим в городе.
«Студия-театр „Манекен“ в Челябинске уже 29 лет остается не только одним из лучших театров города, но и сосредоточением театральной энергии и молодых талантливых людей. Студия поменяла мою жизнь, здесь я почувствовал настоящую свободу, дружбу, любовь. Все-таки „любительский театр“ — от слова „любовь“», — поделился Никулин.
Сериал «Про это самое» обещает стать не просто комедией о сексе, а глубокой историей, затрагивающей важные темы отношений, семьи и самопознания. Перед началом полномасштабного производства пилотный эпизод был представлен и высоко оценен на фестивале «Пилот». Теперь зрителей ждет полноценный сезон из 16 серий.
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