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Ямальскому госпредприятию, в котором Артюхов нашел коррупцию, сменили куратора

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 12:31
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Клипарт, город салехард, правительство янао
Госпредприятия, где нашли коррупцию, будет курировать новый департаментФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Ямала нашли нового куратора для госпредприятия «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть». Учреждение собираются передать в ведение регионального департамента гражданской защиты. Реформа проходит на фоне уголовного дела, о котором стало известно после того, как губернатор Ямала Дмитрий Артюхов потребовал разобраться с жалобами на коррупцию в учреждении.

На данный момент противофонтанная часть находится в ведении ямальского департамента природно-ресурсного регулирования. Согласно проекту постановления, который был опубликован на официальном сайте правительства, смена курирующего департамента должна произойти 1 апреля.

Командир госпредприятия Эдуард Цюняк сейчас находится под следствием. Его подозревают в мошенничестве и крупной растрате. По версии следователей, он похитил с предприятия около 4,6 миллиона рублей. О возбуждении уголовного дела стало известно после того, как губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время очередного заседания антикризисного штаба, выступил с жестким заявлением о нетерпимости к коррупции. В частности, он потребовал своего заместителя Аркадия Бессонова провести проверку в противофонтанной части из-за сведений о коррупции.

Ямальская военизированная противофонтанная часть — предприятие, специализирующееся на предупреждении и ликвидации нефтяных и газовых фонтанов, разливов нефти и нефтепродуктов на суше и в акваториях.

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