Ямальские силовики изменили условия многомилионного контракта после публикации «URA.RU»

Следственное управление СКР по Ямалу изменило условия контракта на охрану своего здания в Салехарде. Сделано это было после материала «URA.RU». Информацию агентству подтвердили в пресс-службе силового ведомства.
Контракт должны были заключить с 10 апреля по 31 декабря 2019 года, при этом аукцион планировалось провести только 11 апреля. Из-за этого победитель аукциона получил бы оплату за услуги, которые он мог фактически не оказывать.
Причиной неверных сроков в Следственном управлении назвали техническую ошибку, допущенную при заполнении документации о проведении электронного аукциона. «В настоящее время внесены и размещены соответствующие изменения: срок начала оказания услуг указан с момента подписания государственного контракта», — говорится в ответе ведомства. Также изменилась дата проведения электронного аукциона, с 11 на 15 апреля.
Силовики поблагодарили журналистов агентства за проявленную бдительность. «Следственное управление благодарит журналистов „URA.RU“, проявивших внимание к исследованию сайта госзакупок ведомства», — отметили в Следственном комитете.