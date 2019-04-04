03 апреля 2019
02 апреля 2019
01 апреля 2019

Ямальские силовики изменили условия многомилионного контракта после публикации «URA.RU»

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 07:50
Размер текста
-
17
+
Комиссия по оплате труда Курган, следственный комитет, полковник, погоны
В документации допустили техническую ошибкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

Следственное управление СКР по Ямалу изменило условия контракта на охрану своего здания в Салехарде. Сделано это было после материала «URA.RU». Информацию агентству подтвердили в пресс-службе силового ведомства.

Контракт должны были заключить с 10 апреля по 31 декабря 2019 года, при этом аукцион планировалось провести только 11 апреля. Из-за этого победитель аукциона получил бы оплату за услуги, которые он мог фактически не оказывать.

Причиной неверных сроков в Следственном управлении назвали техническую ошибку, допущенную при заполнении документации о проведении электронного аукциона. «В настоящее время внесены и размещены соответствующие изменения: срок начала оказания услуг указан с момента подписания государственного контракта», — говорится в ответе ведомства. Также изменилась дата проведения электронного аукциона, с 11 на 15 апреля.

Силовики поблагодарили журналистов агентства за проявленную бдительность. «Следственное управление благодарит журналистов „URA.RU“, проявивших внимание к исследованию сайта госзакупок ведомства», — отметили в Следственном комитете.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...