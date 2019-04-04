03 апреля 2019
02 апреля 2019

В Кургане работники «скорой» не хотят ездить на вызовы из-за снижения доплат

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 12:21
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Виды города. Курган, скорая помощь
Медики не хотят ездить на вызовыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане работники больницы скорой медицинской помощи пожаловались, что надбавки за ночные смены им срезали со 100% до 20%. Медики заявляют, что не хотят в таких условиях ездить на вызовы.

«На днях всем раздали допсоглашение, где стоят 20% надбавок за ночные дежурства. Никто не хочет теперь на вызовы ездить», — рассказал на условиях анонимности один из работников больницы.

Главный врач БСМП Сергей Фролов подтвердил «URA.RU», что изменения в начислении зарплат действительно произошли, однако медики от них только выиграют. «Повысились оклады, денег дополнительно не дали. Я понижаю процент за ночное дежурство, при том „скорой помощи“ все дополнительные стимулирующие платятся на 100%, а в окладе ночные часы стали дороже в полтора раза», — объяснил Фролов. Он добавил, что проверил итоговые начисления — по его данным, зарплаты работников вырастут на 2-4 тысячи рублей. «Никакого падения доходов у медработников не будет», — заверил Фролов. Он подчеркнул также, что всем работникам разъяснили новые правила оплаты на общем собрании.

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