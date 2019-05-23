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Семья главного пристава на Ямале разбогатела за год

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 07:53
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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, погон, советник юстиции 2класса, федеральная служба судебных приставов
Доход главного пристава и его жены составил более шести миллионов рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Декларационная кампания

Семья главного пристава ЯНАО Евгения Смирнова за 2018 год заработала 4,4 млн рублей, что на полтора миллиона больше, чем годом ранее. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте ведомства.

Смирнов задекларировал по итогам 2018 года доход в 2,3 млн рублей, что на 500 тысяч больше, чем в 2017 году (1,8 млн рублей). Его супруга заработала 2,1 млн рублей, что почти на миллион больше суммы в декларации за 2017 год. Тогда же она указала, что владеет двумя автомобилями Kia Soul и Mitsubishi Pagero. В этом году она уточнила, что в собственности осталась лишь Mitsubishi.

Заместитель Смирнова Иван Иванина задекларировал 1,8 млн рублей за 2018 год, что на 200 тысяч больше, чем в 2017-м. Его супруга в прошлом году заработала 2,4 млн рублей, а годом ранее отчиталась о доходе на 100 тысяч больше. Еще один заместитель главного пристава Александр Загайнов указал в графе доходы 1,9 млн рублей, что на 200 тысяч больше, чем в 2017 году.

При этом уменьшился доход у заместителя главного пристава округа Юлии Синициной. Ее заработок в 2018 году составил 800 тысяч рублей, что на 1,2 миллиона меньше, чем годом ранее.

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