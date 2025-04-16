16 апреля 2025

Президент Финляндии обратился с важным призывом к России

Президент Финляндии: Россия должна принять полное прекращение огня
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина не раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам
Украина не раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна принять полное прекращение огня. Об этом написал президент Финляндии Александр Стубб.

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — говорится в его посте в соцсети Х.

Кремль 25 марта сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли нефте- и газопроводы, НПЗ, электростанции, трансформаторы, АЭС и т.д. Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Украина, в свою очередь, нарушила условия прекращения огня по энергообъектам более 60 раз.

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Россия должна принять полное прекращение огня. Об этом написал президент Финляндии Александр Стубб. «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — говорится в его посте в соцсети Х. Кремль 25 марта сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли нефте- и газопроводы, НПЗ, электростанции, трансформаторы, АЭС и т.д. Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Украина, в свою очередь, нарушила условия прекращения огня по энергообъектам более 60 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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