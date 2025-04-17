Украина атаковала беспилотниками Владимирскую область

Информации о пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью над территорией Ковровского района Владимирской области системы ПВО РФ уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.
«Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито 5 беспилотников», — пишет Авдеев в своем telegram-канале. Он уточнил, что на текущий момент информации о повреждениях, разрушениях или пострадавших не поступало. На месте происшествия работают специализированные службы.
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