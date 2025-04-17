Bloomberg: Трамп может снять санкции с России ради мира на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций в отношении России в целях урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bloomberg.
«Если Трамп пойдет по пути ослабления санкций, он может отменить почти все ограничительные меры США по собственному усмотрению. Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа как разменная монета в переговорах с Россией о прекращении войны на Украине», — говорится в материале Bloomberg.
Кроме стремления к миру, значительное внимание в Соединенных Штатах уделяется также коммерческим интересам страны. Сообщается, что в возобновлении диалога между Россией и Америкой Трамп видит для США экономические перспективы.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Россия и США находятся в активной фазе переговоров, которые могут привести к снятию санкций. При этом власти США угрожают России усилением санкций в случае отказа от соглашения о перемирии с Украиной.
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