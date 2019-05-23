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Школьник умер после урока физкультуры в Зауралье

Долгих Дмитрий
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 16:35
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Центр медицины катастроф. Курган, реанимация, красный крест, скорая помошь
Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Красного КрестаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одной из школ поселка Варгаши (Курганская область) во время урока физкультуры ученику стало плохо. Его в тяжелом состоянии привезли в районную больницу, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Курганской области.

«По предварительным данным, 13 мая текущего года в школе рабочего поселка Варгаши во время урока по физической культуре юноше стало плохо, и он упал», — передает ведомство. В тот же день подростка госпитализировали в областную больницу Красного Креста, где он скончался 18 мая.

Следователи изучают причины и обстоятельства происшествия, оценивают действия должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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