Школьник умер после урока физкультуры в Зауралье

Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Красного Креста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одной из школ поселка Варгаши (Курганская область) во время урока физкультуры ученику стало плохо. Его в тяжелом состоянии привезли в районную больницу, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Курганской области.



«По предварительным данным, 13 мая текущего года в школе рабочего поселка Варгаши во время урока по физической культуре юноше стало плохо, и он упал», — передает ведомство. В тот же день подростка госпитализировали в областную больницу Красного Креста, где он скончался 18 мая.

Следователи изучают причины и обстоятельства происшествия, оценивают действия должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.