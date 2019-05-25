24 мая 2019

Команда Зеленского признала зависимость Украины от России

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 11:09
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался вести диалог с МосквойФото: YouTube, стоп-кадр

Полностью прекратить экономические отношения с Россией Украина не в состоянии. Об этом заявил представитель президента страны Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Мы живем в глобальном мире, и остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно», — приводит RT слова Геруса. Представитель Зеленского также отметил, что украинские товары продолжают продаваться в Россию и страна зарабатывает на экспорте.

Но ряд товаров по-прежнему ввозится из России. Кроме того, страна зависит от энергоносителей, а нефтепродукты, даже если ввозятся на Украину из Белоруссии и Польши, все равно изготовлены из российской нефти, признал Герус, передает портал «Шторм».

Несмотря на это, ранее президент Зеленский отказался вести переговоры с Москвой и назвал Россию страной-агрессором. Как рассказывало «URA.RU», глава государства намерен вынести вопрос отношений с РФ на референдум.

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