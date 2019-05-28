В курганской исправительной колонии №6 сотрудники службы охраны занимаются арт-терапией. Психологи считают, что такие занятия «способствует более ясному и тонкому выражению своих переживаний, проблем и внутренних противоречий», сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.
В тренинге принимало участие 10 человек. «В арт-терапии человеку предлагаются различные занятия изобразительного и художественно-прикладного характера (рисунок, живопись, скульптура, мелкая пластика, резьба, витраж, всевозможные поделки), направленные на активизацию общения в группе», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Также сообщается, что после комплекса занятий у сотрудников заметно снизились раздражительность и тревожность, а также повысились выносливость и концентрация внимания.