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В курганских колониях проводят арт-терапию для охранников. ФОТО

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 13:33
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Занятия помогают охране решать психологические проблемыФото: пресс-служба УФСИН по Курганской области

В курганской исправительной колонии №6 сотрудники службы охраны занимаются арт-терапией. Психологи считают, что такие занятия «способствует более ясному и тонкому выражению своих переживаний, проблем и внутренних противоречий», сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.

В тренинге принимало участие 10 человек. «В арт-терапии человеку предлагаются различные занятия изобразительного и художественно-прикладного характера (рисунок, живопись, скульптура, мелкая пластика, резьба, витраж, всевозможные поделки), направленные на активизацию общения в группе», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также сообщается, что после комплекса занятий у сотрудников заметно снизились раздражительность и тревожность, а также повысились выносливость и концентрация внимания.

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