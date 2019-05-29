Тюменцы попали на шоу Андрея Малахова Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Тюменцы Марина Решетникова и Владимир Татаркин выступят в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова после публикаций «URA.RU». Об этом редакции рассказали сами герои телепрограммы. Жители области построили на личные деньги дороги к своим домам, но чиновники или уже снесли проезды или планируют это сделать.

Марина Решетникова через суд требовала от властей Тюменского района деньги за дорогу в селе Гусево, которую ей пришлось построить самостоятельно. В плане на капитальный ремонт проезд к дому Решетниковой не стоит до сих пор. «Мне не нужна известность, но история со строительством дороги, которую власти района хотели потом снести, заслуживает внимания. Я судилась с администрацией Тюменского района, но только после публикации в СМИ удалось встретиться с властями лично и обсудить проблему. Никто не вернет потраченных на строительство дороги 128 тыс. рублей, но администрация выделит средства на благоустройство села Гусево. Меня устраивает такой вариант», — заметила в разговоре с «URA.RU» Решетникова.

Второй гость телешоу Малахова — житель деревни Субботина Владимир Татаркин. Конфликт с региональными властями у него до сих пор не закончен. Проезд, который построил Татаркин, задевает водоотводной канал и находится вблизи остановки общественного транспорта. В итоге представители Главного управления строительства Тюменской области разобрали проезд. Сам Татаркин вины в своих действиях не видит, хотя готов заплатить административный штраф.

Передача с участием тюменцев выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» сегодня в 17.25 по московскому времени.