Взрывной волной выбило окна (архивное фото)
Корреспондент «URA.RU» побывал на месте взрыва бытового газа в поселке Боровский Тюменской области. Инцидент унес жизни мужчины и его десятилетнего внука.
На кадрах видно, что от взрыва разрушены кирпичные ворота. Оконную раму вынесло на проезжую часть. ЧП произошло ранним утром 31 июля. После взрыва вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь в 6:04.
В управлении СКР по Тюменской области агентству подтвердили предварительную версию о взрыве бытового газа. Сотрудниками ведомства проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.