Тюменцам предложили мыться в памятнике культуры

По данным урбанистов, в бане может открыться планетарий или ресторан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Знаменитый тюменский памятник конструктивизма, «круглая баня», которой недавно был присвоен статус памятника культуры, должен использоваться по прямому назначению. С таким заявлением выступил активист Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Михаил Савелков.

«Единственно правильным решением было бы, чтобы здание вернулось к работе по своему прямому назначению. И потому перед тюменцами стоит задача заставить чиновников учесть мнение жителей города и добиться того, чтобы круглое здание на улице Ленина вновь стало баней», — написал член РКРП на сайте партии.

Урбанист и активный защитник «круглой бани» от сноса Екатерина Журавлева считает, что здание превратилось в бренд Тюмени, который знают даже за границей. «Бренд должен быть доступен людям, быть полифункциональным, чтобы привлекать людей», — отметила она. По данным Журавлевой, инвесторы предложили мэрии Тюмени два решения для бывшей бани — ресторан или планетарий. Но оба из них кажутся ей однобокими: здание должно быть многофункциональным.

Ранее в интервью «URA.RU» автор концепции реконструкции улицы Ленина Светлана Капелева предполагала, что в бане развернется арт-объект. Именно этот вариант архитектор учитывала при разработке проекта благоустройства территории вокруг памятника культуры.

В администрации Тюмени агентству ответили, что решение о том, что будет в «круглой бане», примет инвестор (его имя не называют). «Но только через согласование проекта реконструкции памятника специализированными организациями», — добавили в мэрии.