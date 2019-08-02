Россияне высказались о протестах в Москве, удивив оппозицию

Действия властей при разгоне незаконного митинга поддерживают 69% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство россиян считает, что в случае несогласованных массовых акций власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. Такие данные по итогам опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам аналитиков, законные действия властей на несанкционированных митингах поддерживают 69% россиян. «В целом 58% [опрошенных] москвичей считают, что акция протеста [в центре Москвы 27 июля] была несогласованной», — говорится в отчете социологов. Кроме того, в среднем каждый второй житель столицы — 54% — считает законным решение Мосгоризбиркома отказать в регистрации на выборы в городскую думу кандидатам, допустившим нарушения при сборе подписей.

«Очевидно, тема сбора подписей и регистрации кандидатов москвичей волнует не так сильно, как, например, тема реновации, которая касается их напрямую. Люди различают акции, которые разрешены, и массовые беспорядки. У них складывается мнение, что-то, что сейчас происходит в Москве, — это массовые беспорядки. Впутываться в такие истории они не хотят», — прокомментировал «URA.RU» политолог Дмитрий Гусев.

Ранее один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любовь Соболь, ссылаясь на данные соцсетей, написала, что «число людей, желающих выйти на акции протеста, растет». «Причем независимо от „согласований“!» — добавила она в Twitter.

Как писало «URA.RU», 27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция, которую организовали независимые кандидаты в Мосгордуму, незарегистрированные на сентябрьские выборы из-за ошибок в подписных листах. Незаконный митинг был разогнан сотрудниками Росгвардии, которые, по данным МВД, задержали 1074 человека. Вскоре большинство из них отпустили без составления протоколов.

На 3 августа в Москве намечена еще одна несанкционированная акция. Ее организатор — Либертарианская партия — отказалась выводить москвичей на проспект Сахарова, несмотря на то, что мэрия была готова согласовать эту площадку.