Без лишних ушей: спецпосланник США сообщает о разговорах с Путиным только Трампу

WSJ: Уиткофф после встреч с Путиным отчитывается исключительно перед Трампом
О содержании бесед Путина и Уиткоффа редко знает кто-либо еще в администрации Трампа
О содержании бесед Путина и Уиткоффа редко знает кто-либо еще в администрации Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф информирует главу Белого дома Дональда Трампа о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главами других государств. Причем остальные члены администрации американского президента зачастую не в курсе о содержании этих бесед. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале сообщается, Уиткофф обычно связывается с Трампом непосредственно после встреч с Путиным. При этом, как отмечает издание, детали их разговоров с президентом США практически остаются неизвестными для остальных представителей американской администрации. По информации WSJ, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, от Уиткоффа ожидается исключительно проведение брифингов для американского лидера и его группы по вопросам нацбезопасности.

Ранее спецпредставитель президента США сообщил, что суммарно провел целые сутки на встречах с Путиным. Он добавил, что общее время переговоров с главой российского государства составило 24-25 часов. По словам Уиткоффа, в ходе этих бесед ему удалось добиться значительного прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта.

