Автор «Рюмки водки на столе» рассказал, что потерял после смерти Токарева

Уроженец Кургана, звезда шансона Евгений Григорьев, известный под творческим псевдонимом Жека, назвал умершего певца Вилли Токарева «старшим другом» и заявил, что потерял близкого человека.
«Я потерял близкого человека. Больно и совершенно нет сил мириться с этой потерей. Светлая память, до встречи, друг!» — написал Жека на своей странице в Instagram. Звезда шансона охарактеризовал Токарева как умного, доброжелательного, отзывчивого, энергичного и позитивного человека. «Старший друг, товарищ, коллега, наставник и живая легенда жанровой песни», — добавил он. Публикацию Жека проиллюстрировал совместной с Токаревым фотографией.
Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни 4 августа. Последние недели жизни музыкант провел в онкологическом отделении одной из московских больниц. Токарев известен как автор популярных песен в стиле шансон, а также по фильмам «Дневной дозор», «Олигарх», «Следствие ведут знатоки», где сыграл самого себя.
Григорьев родился в 1966 году Кургане. В 1995 году он написал одна из самых известных своих песен — «Рюмку водки на столе», которую позже взял в свой репертуар Григорий Лепс.