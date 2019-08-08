В полиции рассказали о самых опасных для жизни дорогах

Чаще всего в России дорожные аварии со смертельным исходом случаются на федеральных трассах. Как заявил журналистам заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин, причиной большей части смертельных ДТП становится нарушение скоростного режима.
«Основные зоны риска — это федеральные дороги, на которых происходят более 40% случаев гибели в ДТП», — приводит ТАСС слова Понарьина. Что касается региональных и муниципальных трасс, то их вклад в статистику смертности одинаков — по 30%.
При этом около трети таких происшествий — это столкновение автомашин либо наезд на пешеходов. Причиной этого, по словам Понарьина, является превышение скоростного режима.
Между тем ранее в ведомстве заявляли, что число ДТП в 2019 году снизилось на 1,3%, а количество погибших за полгода уменьшилось на 5,4% по сравнению с январем-июлем 2018 года. Однако при этом в ГИБДД отмечали рост аварийности с участием детей-пассажиров младше 12 лет, напоминает сайт VSE42.ru.