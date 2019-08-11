Глава Минприроды придумал, как защитить леса от пожаров

Дмитрий Кобылкин: «Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы» Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Для защиты лесов от пожаров и незаконной вырубки нужно увеличивать число лесничеств. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Выступая перед молодежью в рамках форума «Машук» в Пятигорске Кобылкин напомнил, что во времена Советская Союза была «правильная система» с большим количеством лесничеств. «Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами. Это огромные территории», — отметил министр, его слова приводит РИА «Новости».

По словам Кобылкина, есть леса, к которым невозможно добраться даже на самолете, нет коридора чтобы посадить воздушное судно и дозаправиться водой для тушения огня.

Раньше, как отметил министр, работали в лесничествах 85 тысяч инспекторов, сейчас их не более 20 тысяч. «Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно тушить было, а не видеть их из космоса», — заявил Кобылкин, добавив, что с каждым годом лето в Сибири становится все жарче, а значит вероятность пожаров увеличивается.

По данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в Сибири выросла до 4,5 млн гектаров. В этом сезоне в России сгорело уже более 13 млн гектаров леса. По словам экоактивистов, в огне могли погибнуть свыше 5,5 тысяч соболей, 2,7 тысяч северных оленей, 1,5 тысячи лосей и около 300 медведей, писала «Газета.Ru».