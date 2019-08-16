От удара автомобиль вылетел на тротуар Фото: «Интересный Курган», «ВКонтакте»

Автомобиль Renault Logan протаранил крыльцо магазина «Спецодежда» в Кургане после столкновения с другим автомобилем. Фотографиями аварии очевидцы делятся в соцсетях.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина 16 августа в 6 часов 10 минут. «Водитель 1986 года в состоянии алкогольного опьянения двигался за рулем автомобиля ВАЗ 13-й модели по улице Ленина со стороны улицы Гоголя. Он допустил столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением водителя 1977 года рождения», — рассказали «URA.RU» в городского отделе ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что иномарка двигалась по главной дороге и имела преимущество — светофоры на тот момент не работали. После аварии она вылетела на тротуар и допустила «наезд на препятствие» — витрину магазина. Оба водителя получили телесные повреждения, но отказались от госпитализации. Пешеходов на тротуаре в этот момент не было.

В ГИБДД уточнили, что ущерб магазину по закону должна оплатить компания, в которой застрахована гражданская ответственность виновника ДТП. В магазине корреспонденту «URA.RU» сообщили, что он работает несмотря на аварию. От дальнейших комментариев представитель торговой точки отказался.

Ранее «URA.RU» сообщало, что автомобиль под управлением нетрезвой женщины протаранил витрину мясного магазина «Велес». В результате торговую точку пришлось закрывать на реконструкцию.

Автомобили получили механические повреждения Фото: «Интересный Курган», «ВК»