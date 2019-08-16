В Арктике впервые в истории воздух прогрелся до 35 градусов

Абсолютный рекорд был зафиксирован в Арктике за всю историю метеонаблюдений. Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
О рекорде сообщил Шведский метеорологический институт, зарегистрировавший температуру на уровне 34,8 градусов по Цельсию. «Данные были проанализированы и проверены», — передает НТВ.
Между тем американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) ранее объявило, что в июле температура на планете поднялась в среднем на 1,7 градуса выше нормы. Июль 2019 года стал самым жарким за 140 лет, побив рекорд 2016 года.
Ранее ученые объяснили жару в Европе и холод в России вхождением планеты в новую климатическую эпоху. На смену климатических эпох может влиять все что угодно: магнитное поле Земли, положение звезд, смещение литосферных плит и тому подобное, сообщает «Пятый канал».