Губернатор Комарова обяжет влиятельных чиновников сидеть в соцсетях

Губернатор Югры Наталья Комарова обяжет высокопоставленных чиновников Югры вести социальные сети. Распоряжение в первую очередь коснется ее заместителей, директоров окружных департаментов и мэров. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.
«Новые обязанности будут прописаны документально. Проект постановления уже готовится и в ближайшее время будет утвержден Комаровой », — добавил информатор.
В департаменте общественных и внешних связей Югры пояснили, что документ определяет порядок ведения официальных аккаунтов правительства Югры, исполнительных органов госвласти и их официальных представителей. «Выстраивание прямого диалога жителей и органов власти в социальных сетях необходимо для оперативного решения проблем, а также мониторинга обстановки в муниципальных образованиях и недопущения кризисных ситуаций», — рассказали в депсвязей. Там добавили, что работа через соцсети позволяет не только оперативно получать ответ, но и контролировать качество работы органов власти.
Ранее «URA.RU» писало, что весной у Натальи Комаровой появился аккаунт в Instagram, который на данный момент собрал более 26 тысяч подписчиков. При этом, подчеркивают в депсвязей, на комментарии к постам Комарова отвечает лично, а на вопросы пользователей — в зависимости от темы — дают ответы представители профильных ведомств. Ряд встреч и событий в графике главы региона формируется также благодаря запросу подписчиков — по итогу обращений.