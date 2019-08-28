Любимый советник экс-губернатора Зауралья получил новую должность

Олег Черняк долгое время был советником Олега Богомолова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Олег Черняк вошел в новый состав общественной палаты Кургана. Такое решение приняли депутаты гордумы на последнем заседании перед выборами в городской парламент. Ранее Черняк работал в команде экс-губернатора Зауралья Олега Богомолова.

«Депутаты Курганской городской думы, учитывая поступившие заявления общественных объединений, на своем итоговом заседании утвердили кандидатуры новых семи членов городской общественной палаты», — сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Черняк работал на госслужбе более 10 лет. В одном из созывов Курганской областной думы он был советником спикера Марата Исламова, а с 2010 года перешел в отдел протокола правительства, где буквально стал правой рукой Богомолова. После смены власти на тот момент врио главы Зауралья Алексей Кокорин не только оставил Черняка, но и повысил его до начальника отдела протокола, однако уже после выборов губернатора в 2014 году чиновник ушел и устроился на «Курганстальмост».

В общественную палату Кургана входит 21 человек. Городская дума и глава города Андрей Потапов уже назначили по семь членов коллегиального органа. В него вошли, например, председатель совета молодежной общественной организации «XXI Век» Марина Самойлова, руководитель курганского велоклуба Константин Шкодских, член союза журналистов России Юрий Побритухин и другие известные курганцы. Последних семь человек должны выбрать уже утвержденные члены общественной палаты