Кремль прокомментировал атаку на нефтяную компанию в Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяную компанию Saudi Aramco в Саудовской Аравии может негативно повлиять на рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — цитирует Пескова «Ведомости». Сама ситуация с нападением, по словам пресс-секретаря, является тревожной. Песков также добавил, что президент России в курсе происходящего.
Власти Саудовской Аравии не обращались за помощью к России. Пресс-секретарь президента отметил, что у саудовской стороны есть все возможности, чтобы разобраться в ситуации.
Ранее «URA.RU» сообщало, что недавняя атака дронов на нефтяную компанию в Саудовской Аравии может помочь российскому оборонно-промышленному комплексу. Так, власти Саудовской Аравии могут купить у России зенитно-ракетный комплекс С-400 для защиты от беспилотников.
Пожар на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел в ночь на 14 сентября. Причиной пожара стала атака беспилотников. Позднее стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение.