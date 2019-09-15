Кремль прокомментировал атаку на нефтяную компанию в Саудовской Аравии

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что атака является «тревожным событием» для рынкаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Атака дронов на нефтяную компанию Saudi Aramco в Саудовской Аравии может негативно повлиять на рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — цитирует Пескова «Ведомости». Сама ситуация с нападением, по словам пресс-секретаря, является тревожной. Песков также добавил, что президент России в курсе происходящего.

Власти Саудовской Аравии не обращались за помощью к России. Пресс-секретарь президента отметил, что у саудовской стороны есть все возможности, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее «URA.RU» сообщало, что недавняя атака дронов на нефтяную компанию в Саудовской Аравии может помочь российскому оборонно-промышленному комплексу. Так, власти Саудовской Аравии могут купить у России зенитно-ракетный комплекс С-400 для защиты от беспилотников.

Пожар на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел в ночь на 14 сентября. Причиной пожара стала атака беспилотников. Позднее стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение.

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