Эксперт: от проблем с нефтью в Саудовской Аравии выиграет Россия

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Комплексы С-400 могут приобрести в Саудовской Аравии для защиты от дроновФото: Анна Майорова © URA.RU

Недавняя атака дронов на нефтяную компанию Saudi Aramco в Саудовской Аравии может помочь российскому оборонно-промышленному комплексу. Такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

«Саудовская Аравия вела переговоры с Россией о возможности поставок С-400 (зенитно-ракетный комплекс для уничтожения средств воздушно-космического нападения — ред.), и, судя по всему, это происшествие подстегнет этот процесс. Финансовые и репутационные потери, связанные с нарушением графиков поставок нефти, никому не нужны. Лучше заплатить, может быть, не такие уж и маленькие деньги за такую защиту, чем потом исправлять репутацию», — рассказал Танкаев, комментируя последствия атаки беспилотников на нефтяную компанию.

Эксперт также отметил, что приостановка работы двух нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии поднимет на рынке «волну», однако заметить ее смогут только специалисты. «Следует ожидать небольшого роста цен на нефть, потом будет снижение. Она [волна] будет очень маленькой и продлится несколько дней», — пояснил Танкаев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Причиной пожара стала атака беспилотников. Позднее Reuters сообщил, что йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение.

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