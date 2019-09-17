В России озвучили условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Александр Шохин считает, что рабочие часы можно сократить для тех профессий, где важен результат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Переход на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо гибкое законодательство, которое позволит решать вопросы между работником и работодателем в индивидуальном порядке. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Мы должны обеспечить гибкость трудового законодательства, которое даст возможность и работодателю, и работнику через коллективный договор индивидуально определить оптимальные формы присутствия на работе», — приводит его слова РБК. Шохин также отметил, что рабочие часы можно сократить для тех профессий, которые не связаны с индустриально-конвейерным видом производства и где важен результат.