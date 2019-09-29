В Кургане жители 400 домов не получают отопление по вине управляющих компаний

В Кургане 400 домов остались без отопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре сотни домов в Кургане не вошли в новый отопительный сезон, поскольку работающие в них управляющие компании не подготовили здания. Об этом «URA.RU» рассказал член совета директоров «Курганской генерирующей компании» (КГК) Сергей Долгов.

«Отопительный сезон стартовал 24 сентября. Генерирующая компания подготовилась к отоплению, в отличие от управляющих компаний», — заявил Долгов. Он подчеркнул, что у КГК нет полномочий по контролю УК в вопросе подготовки к отопительному сезону, эти полномочия — у города и областной жилинспекции.

Отопление подано в 1150 домов. От 213 домов не предоставлены отчеты о проделанных работах, куда входят, в том числе, опрессовки (испытания гидравлических систем). «По другим домам некоторые обязательства выполнены, некоторые — нет. После жалобы губернатору [Курганской области Вадиму Шумкову] на холод в одном из таких домов по улице Пугачева, 95, управляющая компания на свой страх и риск пустила отопление, но все трубы „порвались“. Полился кипяток в подвал», — рассказал Долгов.

Управляющие компании, обслуживающие еще около 200 домов, вообще не обращались к КГК относительно подачи отопления.

Ситуация с проблемным стартом отопительного сезона в Кургане не уникальна и повторяется ежегодно: управляющие компании не готовят жилой фонд к зиме, по сути, шантажируя КГК недовольством жильцов. Областная жилинспекция не применяет меры к управляющим компаниям, что позволяет им регулярно повторять этот трюк.