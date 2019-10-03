После обращения жительницы Кургана в мэрию мусор от одного дома перенесли к другому

Мусор вторую неделю лежит во дворе Фото: Юлия Алякина, «ЧП Курган», «ВКонтакте»

В Кургане жительница пожаловалась на официальный сайт мэрии на мусор во дворе. После ее обращения мусор собрали в мешки и перенесли к соседнему дому. Фото она разместила в соцсети.

Об инциденте Юлия Алякина сообщила в сообществе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Написала на kurgan-city.ru сообщение о несанкционированной свалке. Мусор частично собрали в мешки, отписались, что все хорошо и донесли мешки до следующего дома. Уже вторую неделю лежат эти мешки. Наверное, нужно снова писать? Может чуть дальше унесут», — сообщила жительница Кургана. Она прикрепила фото, на котором видно, что к мешку прикреплена бумажка с надписью «Общественные работы АТИ». «К концу следующего года донесут до свалки», — предположил в комментариях Леонид Сотников. Еще один комментатор сообщил, что на этом месте раньше стояли мусорные баки.

В пресс-службе мэрии обещали разобраться с инцидентом и сообщить результаты.