Мэру Тюмени досталось от прокуратуры из-за подчиненного

Мэру Тюмени Руслану Кухаруку придется устранять нарушения своего подчиненного Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокуратура Тюмени уличила в нарушении антикоррупционного законодательства директора комитета по информатизации Тюмени Игоря Кравченко. Силовое ведомство подготовило представление об устранении нарушений в адрес мэра Тюмени Руслана Кухарука.

Поводом для проверки прокуратуры стало обращение общественников. «В ходе проверки доводы обращения о нарушении требований федерального закона „О противодействии коррупции“ нашли свое подтверждение, выявленные факты включены в представление», — говорится в ответе ведомства (имеется в распоряжении «URA.RU»).

О каких фактах идет речь, доподлинно неизвестно. По одной из версий, нарушением может быть то, что Кравченко владеет 50% базы отдыха «Сосновый бор» (подтверждается данными системы СБИС). Выдано уже представление или нет — также пока не ясно. В прокуратуре города отказались от комментария.

Остается открытым вопрос и о наказании для Кравченко. В комитете по информатизации корреспонденту ответили, что руководитель находится на выездном совещании. В административном департаменте мэрии прокомментировать ситуацию не смогли — начальника структуры не оказалось на месте.

Кравченко уже становился героем новостей. 29 августа 2018 года он, управляя личным самолетом-амфибией марки «Орион», упал в озеро в Ярковском районе. Как выяснилось, чиновник летел собирать грибы. При аварии он не пострадал.