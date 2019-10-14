Премьер Медведев пригрозил губернаторам за манипуляцию со статистикой

Манипуляция статистикой смертности в регионах неприемлема. С таким заявлением премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
«По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило — скрывали просто цифры», — передает слова Медведева ТАСС. Он уточнил, что губернаторы сами сообщали о том, что показатели смертности «подгоняются» под нормативные акты, указываются другие причины смертей.
«Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать», — резюмировал российский премьер-министр, пригрозив «неприятными последствиями» тем, кто будет пойман на манипуляции со статистикой смертности в дальнейшем. Наказания могут коснуться губернаторов и руководителей, отвечающих за отчетность по здравоохранению в регионах.
Ранее премьер-министр РФ подписал распоряжение о расширении списка жизненно важных лекарств, напоминает «Ридус». Так, в 2020 году список, который на данный момент включает 735 позиций, пополнят еще 23 препарата. Также в начале сентября Медведев подписал распоряжение о выделении денег на закупку лекарств для детей, которые страдают хроническими заболеваниями, передает RT.