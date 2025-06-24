«Единая Россия» возьмется за воспитание инженеров еще со школы

В России усиливают популяризацию инженерных направлений среди подрастающего поколения. На XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» 24 июня секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что молодежь активно вовлекают в научные промышленные форумы и поддерживают трудовые династии на предприятиях.
Встреча секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева с участниками форума «Инженеры будущего» началась с осмотра площадок предприятий из 56 регионов страны. К шатру компании «Трансмашхолдинг» первый вице-спикер Совета Федерации РФ вместе с другими гостями форума подъехал на гольф-каре. На этой площадке Якушеву показали передовые проекты подвижного состава железнодорожного и городского рельсового транспорта.
В форумной площадке холдинга «Швабе», которая специализируется на оптике и оптикоэлектронике, секретарю генсовета «Единой России» рассказали о полном цикле проработки медицинского изделия: от создания проекта до рабочего прототипа. В ходе презентации представители компании пояснили, что в этом году в качестве изделия они выбрали электрокардиограф, который по своей структуре несколько проще, чем аппарат ИВЛ, разработанный в прошлые годы.
Якушева познакомили с экспонатами вооружения военной и специальной техники предприятия «Высокоточные комплексы», в том числе и теми, которые еще находятся в разработке. Отдельное внимание он и его коллеги уделили площадке компании «КРЭТ», на которой школьники из разных регионов страны начали изучать курс по электронике: осваивать навигацию и искусственный интеллект в робототехнике. Наблюдая за работой ее участников, гости отметили искренний интерес подрастающего поколения к промышленности. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев дал понять, что активное участие детей и подростков в разработках, говорит о том, что в России есть необходимая база для этого.
«Пообщавшись на разных площадках со школьниками, видно, что они заинтересованы в своем деле, а также в том, чтобы участвовать в важнейших для нашей страны вопросах. И это не случайно, ведь здесь все посвящено главной задаче, отраженной в Указе президента о национальных целях — это наше технологическое лидерство, наш технологический суверенитет, — сообщил Владимир Якушев. —
Такие форумы, как «Инженеры будущего» позволяют выявить талантливых ребят, и дают им возможность определиться с дальнейшим профессиональным развитием. Они показывают, что эта работа, совместно с такими крупными корпорациями как «Ростех», дает заметный результат».
Развивая тему популяризации инженерных направлений среди детей и молодежи, Якушев акцентировал внимание, что особую роль в этом играет пример старших, а именно их вековые заслуги в промышленных профессиях. Такую мысль Владимир Якушев выразил, отвечая на вопрос 13-летнего Михаила — участника форума на площадке компании «КРЭТ». Ученик из подмосковного города Ступино рассказал секретарю генсовета ЕР, что он из трудовой династии — его предки посвятили 80 лет работы предприятию «Вертолеты России», и задал вопрос — поддерживают ли династии в стране.
«Трудовые династии — это очень важно, они славились на предприятиях еще с царских времен. Их считали уважаемыми люди, которые из поколения в поколение осваивали ремесло, а потом передавали его своим детям и внукам. Конечно, это ценилось и поддерживалось.
Если говорить о трудовых династиях в контексте нашего времени, а именно о тех, которые работают, в том числе на промышленных предприятиях и комплексах, то могу сказать, что их поддерживают», — ответил он.
Владимир Якушев добавил, что для представителей трудовых династий организуют различные конкурсы. «Я знаю такие, которые по 130, 150 и даже по 200 лет работают на одном предприятии. По ним пишут исторические материалы, им делают доски почета. Разумеется, это стимулирует молодежь продолжать дело своих предков, следовать их традициям», — резюмировал Владимир Якушев.
В XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» принимают участие представители 56 регионов России и 70 иностранных государств, включая страны БРИКС. Мероприятие, в котором принимает участие 1000 участников, отобранных из 555 454 кандидатов, проходит в Тульской области с 23 июня по 2 июля.
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