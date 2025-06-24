24 июня 2025

Вандалы стали в полтора раза чаще портить автомобили россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего страдают машины жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана
Чаще всего страдают машины жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана Фото:

Страховые компании зафиксировали почти полуторакратный рост числа заявлений о повреждении автомобилей третьими лицами с начала 2025 года. Об этом сообщили представители крупных страховых компаний.

"Чаще всего вандалы царапали машины, разбивали стекла. Кроме того, множество обращений касаются вмятин, трещин, а также поджогов", — рассказали "Известиям" в "Росгосстрахе".

Также автомобили часто повреждают при попытке украсть что-то из салона или багажника. По информации страховщиков, подобные происшествия чаще всего происходят на неохраняемых парковках, во дворах жилых домов и на стоянках торговых центров. 

Ранее страховщики назвали самую угоняемую марку авто. А лидерами по числу краж остаются Москва и Санкт-Петербург.

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Страховые компании зафиксировали почти полуторакратный рост числа заявлений о повреждении автомобилей третьими лицами с начала 2025 года. Об этом сообщили представители крупных страховых компаний. "Чаще всего вандалы царапали машины, разбивали стекла. Кроме того, множество обращений касаются вмятин, трещин, а также поджогов", — рассказали "Известиям" в "Росгосстрахе". Также автомобили часто повреждают при попытке украсть что-то из салона или багажника. По информации страховщиков, подобные происшествия чаще всего происходят на неохраняемых парковках, во дворах жилых домов и на стоянках торговых центров.  Ранее страховщики назвали самую угоняемую марку авто. А лидерами по числу краж остаются Москва и Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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