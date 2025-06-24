Вандалы стали в полтора раза чаще портить автомобили россиян

Страховые компании зафиксировали почти полуторакратный рост числа заявлений о повреждении автомобилей третьими лицами с начала 2025 года. Об этом сообщили представители крупных страховых компаний.
"Чаще всего вандалы царапали машины, разбивали стекла. Кроме того, множество обращений касаются вмятин, трещин, а также поджогов", — рассказали "Известиям" в "Росгосстрахе".
Также автомобили часто повреждают при попытке украсть что-то из салона или багажника. По информации страховщиков, подобные происшествия чаще всего происходят на неохраняемых парковках, во дворах жилых домов и на стоянках торговых центров.
Ранее страховщики назвали самую угоняемую марку авто. А лидерами по числу краж остаются Москва и Санкт-Петербург.
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