24 июня 2025

Украинский экс-дипломат, обвиненный в шпионаже, захотел в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы попасть в Россию, Александров хотел воспользоваться вторым гражданством
Чтобы попасть в Россию, Александров хотел воспользоваться вторым гражданством Фото:

Гражданин Украины и России С. Александров, задержанный в мае в Будапеште по подозрению в шпионаже, захотел вернуться в Россию. Суд отменил решение миграционных властей о немедленном выдворении Александрова из Венгрии.

«Хотя судья также признал, что пребывание моего подзащитного, гражданина Украины и России С. Александрова, в Венгрии представляет угрозу национальной безопасности на основании материалов дела, все же было отменено решение миграционного ведомства о его выдворении», — рассказал изданию Blikk адвокат Александрова доктор Габор Сюч. Он уточнил, что по мнению судьи, Александрова не следовало немедленно выдворять в Украину, а нужно было позволить ему добровольно уехать в Россию. 

В настоящее время в отношении Александрова начата новая процедура, связанная с определением его правового статуса как иностранца. Прежнее решение о выдворении было обжаловано после того, как две недели назад стало известно о его желании вернуться к семье. 

Александрова задержали в мае на площади Ференцек. В 2010-х годах он был дипломатом посольства Украины в Будапеште, но уже давно находился в Венгрии без дипломатического статуса.

Его немедленно выдворили из страны в рамках миграционного производства. Его вид на жительство был аннулирован из-за подозрений в нелегальной разведывательной деятельности.

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Гражданин Украины и России С. Александров, задержанный в мае в Будапеште по подозрению в шпионаже, захотел вернуться в Россию. Суд отменил решение миграционных властей о немедленном выдворении Александрова из Венгрии. «Хотя судья также признал, что пребывание моего подзащитного, гражданина Украины и России С. Александрова, в Венгрии представляет угрозу национальной безопасности на основании материалов дела, все же было отменено решение миграционного ведомства о его выдворении», — рассказал изданию Blikk адвокат Александрова доктор Габор Сюч. Он уточнил, что по мнению судьи, Александрова не следовало немедленно выдворять в Украину, а нужно было позволить ему добровольно уехать в Россию.  В настоящее время в отношении Александрова начата новая процедура, связанная с определением его правового статуса как иностранца. Прежнее решение о выдворении было обжаловано после того, как две недели назад стало известно о его желании вернуться к семье.  Александрова задержали в мае на площади Ференцек. В 2010-х годах он был дипломатом посольства Украины в Будапеште, но уже давно находился в Венгрии без дипломатического статуса. Его немедленно выдворили из страны в рамках миграционного производства. Его вид на жительство был аннулирован из-за подозрений в нелегальной разведывательной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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