Сенатор Пушков раскрыл, как утечка в разведке США повлияет на Трампа

Сенатор Пушков: утечка в разведке США имеет целью дискредитировать Трампа
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Утечка в разведке США может служить для дискредитации Трампа или обоснования продолжения войны против Ирана
Утечка в разведке США может служить для дискредитации Трампа или обоснования продолжения войны против Ирана Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Утечка данных американского разведсообщества может привести к дискредитации президента США Дональда Трампа и его политики на Ближнем Востоке. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«У этой „утечки“ может быть две цели: первая — дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность)», — отметил Алексей Пушков, его слова передает ТАСС. Второй целью он считает необходимость обоснования продолжения войны США против Ирана, в том числе — новых ударов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что по оценке американской разведки, недавние удары вооруженных сил США по Ирану не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Тегерана, а только отсрочили появление у страны ядерного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что доклад был секретным, но его передал СМИ анонимный сотрудник разведки, и назвала случившееся «явной попыткой унизить Трампа». 

По мнению Пушкова, подобные утечки в американских политических кругах организуются целенаправленно и не случаются просто так. Он подчеркнул, что такие действия используются для достижения конкретных целей.

Израиль ударил по ядерным и военным объектам Ирана 13 июня. Тегеран ударил в ответ. Трамп поддержал Тель-Авив, назвав удар успешным, и призвал иранскую сторону заключить сделку по ядерной программе для избежания новых жертв. Позже Штаты направили авианосцы и бомбардировщики к Ближнему Востоку, которые впоследствии обстреляли три ядерных объекта в Иране, повредив два из них. И США, и Израиль оправдывают свои действия тем, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие, однако это не подтверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил об отсутствии у Тегерана подобных разработок.

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Утечка данных американского разведсообщества может привести к дискредитации президента США Дональда Трампа и его политики на Ближнем Востоке. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «У этой „утечки“ может быть две цели: первая — дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность)», — отметил Алексей Пушков, его слова передает ТАСС. Второй целью он считает необходимость обоснования продолжения войны США против Ирана, в том числе — новых ударов. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что по оценке американской разведки, недавние удары вооруженных сил США по Ирану не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Тегерана, а только отсрочили появление у страны ядерного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что доклад был секретным, но его передал СМИ анонимный сотрудник разведки, и назвала случившееся «явной попыткой унизить Трампа».  По мнению Пушкова, подобные утечки в американских политических кругах организуются целенаправленно и не случаются просто так. Он подчеркнул, что такие действия используются для достижения конкретных целей. Израиль ударил по ядерным и военным объектам Ирана 13 июня. Тегеран ударил в ответ. Трамп поддержал Тель-Авив, назвав удар успешным, и призвал иранскую сторону заключить сделку по ядерной программе для избежания новых жертв. Позже Штаты направили авианосцы и бомбардировщики к Ближнему Востоку, которые впоследствии обстреляли три ядерных объекта в Иране, повредив два из них. И США, и Израиль оправдывают свои действия тем, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие, однако это не подтверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил об отсутствии у Тегерана подобных разработок.
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