Криптоблогера Битмаму приговорили к семи годам колонии

Пресненский районный суд Москвы 24 июня приговорил криптоблогера Валерию Федякину, известную как «Битмама», к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«7 лет. Ст. 159 ч. 4 УК [мошенничество в особо крупном размере]», — заявили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы РБК. Государственное обвинение на стадии прений просило для подсудимой десять лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, Федякина предлагала инвесторам вкладывать средства в криптовалюту с обещанием высокой доходности, однако, как установило следствие, фактически присваивала полученные деньги. Общий ущерб от ее действий составил 2,2 млрд рублей. Для компенсации причиненного вреда суд постановил арестовать банковские счета и активы осужденной.
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