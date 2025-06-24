24 июня 2025

Плата за воду вырастет для некоторых жителей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас при отсутствии приборов учета население платит за воду по нормативам потребления
Сейчас при отсутствии приборов учета население платит за воду по нормативам потребления Фото:

В России собираются повысить плату за воду при отсутствии у граждан приборов учета. Для этого планируют поднять повышающий коэффициент в два раза. О тех, кого затронет нововведение, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

«Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3, по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам. Коснется данная мера далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в РФ уже составляет 84%, а для горячей воды — 87%», — заявила собеседница агентства «Прайм».

Не затронет инициатива москвичей. Для них повышающий коэффициент, равный трем, установили в 2023 году. Сейчас предложение Минстроя находится на стадии рассмотрения, отметила эксперт.

Ранее Счетная палата предложила поднять в 10 раз плату за использование воды для бизнеса, передает телеканал 360. Ожидается, что при этом дополнительные доходы бюджета составят порядка 32 млрд рублей, пишет RT.

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В России собираются повысить плату за воду при отсутствии у граждан приборов учета. Для этого планируют поднять повышающий коэффициент в два раза. О тех, кого затронет нововведение, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. «Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3, по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам. Коснется данная мера далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в РФ уже составляет 84%, а для горячей воды — 87%», — заявила собеседница агентства «Прайм». Не затронет инициатива москвичей. Для них повышающий коэффициент, равный трем, установили в 2023 году. Сейчас предложение Минстроя находится на стадии рассмотрения, отметила эксперт. Ранее Счетная палата предложила поднять в 10 раз плату за использование воды для бизнеса, передает телеканал 360. Ожидается, что при этом дополнительные доходы бюджета составят порядка 32 млрд рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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