Плата за воду вырастет для некоторых жителей России

В России собираются повысить плату за воду при отсутствии у граждан приборов учета. Для этого планируют поднять повышающий коэффициент в два раза. О тех, кого затронет нововведение, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
«Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3, по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам. Коснется данная мера далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в РФ уже составляет 84%, а для горячей воды — 87%», — заявила собеседница агентства «Прайм».
Не затронет инициатива москвичей. Для них повышающий коэффициент, равный трем, установили в 2023 году. Сейчас предложение Минстроя находится на стадии рассмотрения, отметила эксперт.
Ранее Счетная палата предложила поднять в 10 раз плату за использование воды для бизнеса, передает телеканал 360. Ожидается, что при этом дополнительные доходы бюджета составят порядка 32 млрд рублей, пишет RT.
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