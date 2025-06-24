24 июня 2025

Белый дом обозвал информатора CNN неудачником из-за публикации про Иран

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В Белом доме жестко отреагировали на статью CNN
В Белом доме жестко отреагировали на статью CNN Фото:

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 24 июня раскритиковала статью телеканала CNN, в которой со ссылкой на данные разведки утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана оказался безуспешным. Об этом Левитт написала в своем аккаунте в соцсети X, назвав информатора телеканала «анонимным неудачником».

«Эта предполагаемая „оценка“ совершенно неверна и была классифицирована как „совершенно секретно“, но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента [Дональда] Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана», — заявила Левитт.

Пресс-секретарь обратила внимание на автора публикации. По ее словам, материал подготовил тот же журналист, который ранее ставил под сомнение подлинность данных с ноутбука Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена. Левитт подчеркнула, что считает подобные публикации целенаправленными попытками повлиять на репутацию Белого дома и американских военных.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что недавний удар США по объектам иранской ядерной инфраструктуры не достиг поставленных целей и не нанес серьезного ущерба программе Тегерана. Официальные представители Вашингтона не комментировали содержание этого доклада.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 24 июня раскритиковала статью телеканала CNN, в которой со ссылкой на данные разведки утверждается, что удар США по объектам ядерной программы Ирана оказался безуспешным. Об этом Левитт написала в своем аккаунте в соцсети X, назвав информатора телеканала «анонимным неудачником». «Эта предполагаемая „оценка“ совершенно неверна и была классифицирована как „совершенно секретно“, но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента [Дональда] Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана», — заявила Левитт. Пресс-секретарь обратила внимание на автора публикации. По ее словам, материал подготовил тот же журналист, который ранее ставил под сомнение подлинность данных с ноутбука Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена. Левитт подчеркнула, что считает подобные публикации целенаправленными попытками повлиять на репутацию Белого дома и американских военных. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что недавний удар США по объектам иранской ядерной инфраструктуры не достиг поставленных целей и не нанес серьезного ущерба программе Тегерана. Официальные представители Вашингтона не комментировали содержание этого доклада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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