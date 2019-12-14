В Грозном предложили поставить памятник российским солдатам, погибшим в чеченских войнах

По мнению авторов инициативы, данный памятник должен появиться в центре столицы Чечни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В самом центре Грозного необходимо установить памятник солдатам российской армии, которые погибли в первой и второй чеченской войне. С таким предложением выступил журналист из Санкт-Петербурга Павел Смоляк.

«Больно осознавать, но за войну в Чечне никто не понес ответственности. Не понес ответственности за тысячи мертвых русских солдат и офицеров, за совсем юных парней, которых кинули в пекло войны, толком не объяснив зачем, но навсегда привив нам ненависть к тем, кто был по ту сторону. Войну в Чечне стыдливо забывают, стараются не замечать, а если говорят, то вскользь, сваливая вину на мертвых — [первого президента РФ Бориса] Ельцина, [экс-министра обороны РФ Павла] Грачева и т. д. написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

«В России нет толкового памятника русским воинам, погибшим в Чечне, а такой памятник должен быть, прямо на площади Минутка (название навсегда впилось в память), в самом центре Грозного, чтобы помнили и боялись», — уточнил он.

Чеченские власти на инициативу журналиста из Санкт-Петербурга пока никак не отреагировали. Один из депутатов Госдумы РФ от этого кавказского региона (он попросил не указывать свою фамилию — прим. ред.) заявил «URA.RU», что предложение об установке такого памятника вряд ли в ближайшее время может быть всерьез рассмотрено на высоком уровне. «Думаю, это может обострить межнациональные противоречия. Тем не менее, если на имя руководства республики поступит подобное обращение, на него дадут ответ в установленный законом срок», — подчеркнул народный избранник.